واشنطن تراجع خيارات الرد على شراء تركيا منظومة إس 400

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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يراجعان خيارات للرد على شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وقال ترامب إن من "غير العادل" منع الولايات المتحدة الآن من بيع مقاتلات إف-35،القادرة على التخفي عن الرادار، بمليارات الدولارات لأنقرة.

وتصريحات ترامب هي الأولى عن الخطوات التي ستتخذها واشنطن لاحقا بعدما رفضت تركيا بتحد تحذيرات الولايات المتحدة وبدأت في تسلم المنظومة إس-400 الأسبوع الماضي.

وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع للوزراء في البيت الأبيض "نعمل على ذلك، وسنرى ما يحدث. لكن هذا ليس أمرا منصفا بالفعل".