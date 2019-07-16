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«سيلفي» مع الطائرة قد يتحول إلى كابوس.. فيديو لمدرَّج هبوط مروع، لكنه يستقطب مئات السياح!

16
JULY
2019
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عربي بوست - كشف مقطع فيديو مذهل التُقط لطائرة وهي تهبط على مستوى منخفض جداً في مطار سكياثوس اليوناني، عن مدى خطورة التقاط صور «سيلفي» مع الطائرات.
 
وحسب تقرير لصحيفة The Sun البريطانية، الإثنين 15 يوليو/تموز 2019، أظهر مقطع الفيديو الجديد طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية وهي تهبط في المطار اليوناني على بُعد أمتار قليلة من المشاهدين.
 
وبينما كانت الطائرة، وهي من طراز Embraer E190، تحلّق فوق رؤوس كثير من الأشخاص الذين كانوا يحملون كاميرات، أُجبر كثير منهم على الانحناء، لتفادي الطائرة.
 
 
حتى إن زوجين «اندفعا» من فوق الحافة التي كانا يقفان عليها، بفعل قوة العاصفة الصادرة من محرك الطائرة.  
 
ويشهد هذا المطار، الذي يطلق عليه اسم سانت مارتن أوروبا، (وهو مطار بجزيرة سانت مارتن، اشتهر بمدرَّجه القصير وانخفاض الطائرات بشدة عند الهبوط عليه)، عمليات هبوط منخفضة بانتظام.
 
يحظى المطار بشهرة بين مراقبي الطائرات والسياح على حد سواء، مع ما يصل إلى 100 شخص يحيطون المدرج في أي يوم مزدحم. إذ يُعتبر في الواقع أحد أهم عوامل الجذب السياحي على الجزيرة.
 
ولكن وفقاً لمراقبي الطائرات المخضرمين، كانت الطائرة التي صُوِّرت قبل أكثر من أسبوع، تهبط على مستوى منخفض للغاية.
 
وقال أحد مراقبي طائرات الشحن، للموقع البريطاني: «يمكن رؤية عمليات الهبوط المنخفضة وعواصف الطائرات يومياً. وفي الأسبوع الماضي، التقطنا مقطع فيديو لهبوط منخفض مذهل لطائرة من طراز Embraer E190 تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية».
 
وأضاف: «اندفع الأشخاص الذين كانوا يشاهدون الطائرات من فوق الجدار الذي كانوا يقفون عليه، بسبب العاصفة الصادرة من محرك الطائرة».
 
وفي كثير من الأحيان، تحفز عمليات الهبوط المنخفضة هذه الأشخاصَ على التقاط صور «سيلفي» مذهلة مع الطائرة، لكن ربما يحدث خطأ فادح. ففي عام 2018، أطاحت عواصف الطائرات بفتىً بريطاني في الهواء.
 
 
وفي عام 2017، لقيت سائحة مصرعها بعد أن أطاحت بها عاصفة صادرة من محرك طائرة، فاصطدمت ببعض الصخور في مطار سانت مارتن سيئ السمعة.
 
لا يشكل مطار سانت مارتن ومطار سكياثوس القِبلة الوحيدة للسياح الذين يرغبون في التقاط صور «سيلفي» مع الطائرات.
 
فهناك أيضاً مطارات في تايلاند وقبرص تشتهر بعمليات هبوط الطائرات على مستوى منخفض.
 
ورغم ذلك، يتعين على السياح الذين يرغبون في التقاط صور «سيلفي» مثالية مع الطائرات، الحرص على عدم مخالفة أي قوانين محلية.
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