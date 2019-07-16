living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - هبوط مخيف لطائرة بريطانية قرب رؤوس السائحين

16
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهر مقطع فيديو طائرة بريطانية، وهي تقوم بهبوط مثير للرهبة، في إحدى الجزر السياحية باليونان، وبدت المركبة التجارية وهي تحلق على علو أمتار فقط من رؤوس المصطافين.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الطائرة كانت تنزل في مطار جزيرة "سكياتوس"، وثمة لوحة تحذر الناس من الاقتراب لكنهم لا يمتثلون ويفضلون الاقتراب لأجل عيش الإثارة والتقاط الصور.

لكن هذا الهبوط المثير ليس أمرا جديدا في هذه الجزيرة اليونانية، لأن الناس اعتادوا عليه، وباتوا يتابعونه بشكل يومي.

وبما أن مدرج المطار قصير جدا ولا تتعدى مسافته 1.6 كيلومتر، تضطر الطائرات التي تقلع من الجزيرة، إلى الانطلاق بخزان شبه فارغ تقريبا من الوقود.

وحين تستطيع الطائرة أن تقلع وتحمل نفسها إلى الجو، تقوم بالهبوط في مطار "تيسالونيكي" القريب، لأجل التزود بالوقود.

وانتقد معلقون سلوك السياح واعتبروه نوعا من التهور، لاسيما أن الريح المنبعثة من الطائرة عند الإقلاع بوسعها أن تدفع الأشخاص القريبين، وذاك ما حصل في عدة مرات.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout