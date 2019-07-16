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جوعى العالم يناهزون المليار

16
JULY
2019
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كشف تقرير للأمم المتحدة أن عدد الجوعى حول العالم بلغ العام الماضي أكثر من 821 مليون شخص في تصاعد للرقم للعام الثالث على التوالي.

وقال التقرير إن هذه الأرقام تمثل تحديا هائلا أمام تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

ولاحظ التقرير أن وتيرة التقدم في تخفيض عدد الاطفال الذين يعانون من التقزم إلى النصف وتقليل عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة بطيئة للغاية في نفس الوقت الذي أوضح أن زيادة الوزن والسمنة في جميع المناطق في تواصل بين الأطفال في سن المدرسة وبين البالغين.

وأوضح التقرير أن إفريقيا تتصدر مناطق العالم من حيث معدلات الجوع وبخاصة في دول شرق القارة حيث يعاني 30.8 % من سوء التغذية. وأرجع التقرير ذلك إلى التباطؤ والركود الاقتصادي في القارة.


وبحسب التقرير الأممي فإن أكبر عدد من المصابين بنقص التغذية بلغ أكثر من 500 مليون شخص معظمهم في بلدان جنوب آسيا.

كما ان أفريقيا واسيا تتحملان معا الحصة الأكبر من جميع أشكال سوء التغذية.

وبلغ عدد الجياع في آسيا العام الماضي 513.9 مليونا بينما بلغ في أفريقيا 256.1 مليون شخص وفي أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبى 42.5 مليون، أما بالنسبة لعدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد فقدره التقرير بنحو 2 مليار شخص.

 

 

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