البيت الأبيض يرشح رسميا مارك إسبر وزيرا للدفاع الأمريكي

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رشح البيت الأبيض، اليوم الاثنين، رسميا، مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع، ومن المنتظر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة الموافقة على تعيينه يوم الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شهر يونيو 2019، أنه ينوي ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر، وزيرا للدفاع.

وقال ترامب إن أوراق الترشيح ستبعث إلى الكونغرس قريبا لبدء إجراءات المصادقة.

وباشر إسبر مهام وزير الدفاع بالوكالة بعد استقالة باتريك شاناهان، الذي كان يؤدي مهام وزير الدفاع منذ 1 يناير 2019 بعد استقالة، جيمس ماتيس، من هذا المنصب.

وصرح ترامب حينها بأنه يخطط لترشيح ديفيد نوركويست، المراقب العام للبنتاغون، نائبا لوزير الدفاع.

جدير بالذكر أن إسبر خدم في الجيش، وشارك في حرب الخليج، قبل أن يعمل في "مجموعة رايثيون" للصناعات الدفاعية.

ويعد إسبر ثالث شخص يشغل هذا المنصب في غضون ستة أشهر فقط.