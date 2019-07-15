فرنسا توقف 282 شخصا بعد "أحداث" فوز الجزائر

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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، توقيف 282 شخصا مساء الأحد خلال صدامات وقعت في عدد من المدن، إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تجري مبارياتها في مصر.

ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية في الساعة 6:00 (4:00 ت غ).

ولم تتبين طبيعة الصدامات على الفور، وما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط ضحايا.

وتغلب منتخب الجزائر 2-1 على نيجيريا في نصف النهائي بملعب القاهرة الدولي، في وقت متأخر الأحد بهدف رائع في الوقت القاتل للنجم رياض محرز.

ويخوض محاربو الصحراء المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية أمام على الملعب ذاته في 19 يوليو الجاري.