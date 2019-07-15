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بالصور - هذه هي سارقة قلب أغنى رجل في العالم

15
JULY
2019
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ظهر مؤسس شركة "أمازون" الملياردير، جيف بيزوس، مع صديقته لورين سانشيز، لأول مرة رسميا خلال حضورهما نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.
 
وبدا بيزوس مهتما بسانشيز بشكل لافت، بحسب الصور التي التقطت لهما، حيث أمطرها بالقبلات طوال اليوم، خلال تواجدهما في نادي "All England Tennis Club" لمشاهدة النهائي، بحسب صحيفة "ديلي ميل البريطانية".
 
وبدا الثنائي في مظهر أنيق، فارتدت سانشيز فستانا كلاسيكيا مخططا تبلغ قيمته 2500 دولار، إضافة إلى حقيبة كروس، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالماس ضخمة.
 
بينما ارتدى بيزوس قميصا مخططا أيضا بسعر 895 دولارا وجاكيتا سعره 2500 دولار.
 
وهذه المرة الأولى التي يحضر فيها الحبيبان حدثا رسميا علنا، بعد أيام من إنهاء بيزوس إجراءات طلاقه من زوجته ماكنزي، التي حصلت على مبلغ قدره 38 مليار دولار من أسهم شركة طليقها "أمازون"، ليصبح الطلاق الأغلى في العالم.
 
ولورين سانشيز صحفية ومعلقة رياضية وممثلة أمريكية، ولدت في 19 ديسمبر 1969 في الولايات المتحدة.
 
روسيا اليوم
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