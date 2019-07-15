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صورة لاعب شطرنج في المرحاض تثير صدمة..

15
JULY
2019
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تعرض عالم الرياضة لصدمة عندما ضُبط أحد لاعبي الشطرنج الكبار بالجرم المشهود، وهو يغش داخل مرحاض، خلال مسابقة كبرى.
 
وانتشرت صورة للاعب اللاتفي التشيكي، إيغورز راوسيس، وهو يجلس على كرسي المرحاض ويمسك بهاتف محمول، خلال مشاركته في بطولة ستراسبورغ المفتوحة للشطرنج.
 
ويمنع على اللاعبين استخدام هواتفهم النقالة خلال المسابقات، خوفا من استخدامهم بعض التطبيقات التي تساعدهم على تحليل خطواتهم في الشطرنج، وتحسين أدائهم.
 
ونشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، صورة اللاعب وهو "يغش"، لافتة إلى أنه اعترف بالفعل أن الهاتف الذي عثر عليه في المرحاض ملكه.
 
لكن برر راوسيس استخدامه للهاتف، بأنه كان متعبا بعد المباراة الصباحية التي خاضها، وأنه أراد تصفح فيسبوك، معترفا بأنه أخطأ في ذلك.
 
وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على ما حدث، وما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 58 عاما قد غش بالفعل.
 
يذكر أن راوسيس لطالما كان محل شكوك، إذ تغير أداؤه فجأة وتحسن بشكل كبير في الشطرنج خلال فترة 6 سنوات، استطاع خلالها أن يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج على نحو جيد للغاية.
 
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