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أردوغان: صفقة شراء منظومات "إس-400" أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة

14
JULY
2019
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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العقد الخاص بشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400" يمثل أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة.

وقال أردوغان، في تصريح أدلى به، اليوم الأحد، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير مجموعة من وسائل الإعلام: "في الوقت الحالي تمثل صفقة شراء إس-400 أهم اتفاق في تاريخنا الحديث. لكن تركيا وبشرائها هذه المنظومات لا تستعد لحرب".

وأضاف أردوغان أن "الغرض من هذه المنظومات الخاصة بالدفاع الجوي هو ضمان السلام والأمن في بلادنا. وهناك خطوات أخرى نتخذها لتحسين قدراتنا الدفاعية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الناتو عليه أن يكون سعيدا لأن صفقة إس- 400 ستؤثر إيجابا على مستقبله"، مجددا تأكيده أن شراء هذه المنظومات "إجراء اضطراري" بالنسبة لبلاده.

كما قال أردوغان في هذا السياق إن "السيطرة على منظومات إس-400 ستكون بأيدي القوات المسلحة التركية بالكامل"، موضحا أن الاتفاق يتضمن الإنتاج المشترك مع روسيا.

وفي تطرقه إلى التوتر مع الولايات المتحدة بسبب هذه القضية، أشار أردوغان إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتمتع بصلاحيات قادرة على إحباط أي عقوبات على تركيا على خلفية شرائها المنظومات الروسية، معتبرا أن على سيد البيت الأبيض أن يجد "أرض وسط ذهبية" في هذا الخلاف.

وبدأت تركيا، يوم الجمعة 12 يوليو، استلام أجزاء "إس-400"، التي اشترتها من روسيا وفقا لعقد أبرم بين البلدين عام 2017، رغم المعارضة الشرسة من قبل الولايات المتحدة، التي هددت الحكومة التركية بعقوبات وقالت إن نشرها هذا السلاح على أراضي البلاد سيمثل خطرا بالنسبة للنظام الدفاعي لدول الناتو، باعتبار المنظومات الروسية قادرة على كشف أسراره.

روسيا اليوم
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