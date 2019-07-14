شركة ملاحة بريطانية: ارتفاع أسعار تأمين الناقلات في مضيق هرمز 10 أضعاف خلال شهرين

A + A -

أكدت شركة "Ardmore" الملاحية البريطانية ارتفاع أقساط التأمين لناقلاتها التي تبحر عبر مضيق هرمز مرارا خلال الشهرين الماضيين، على خلفية التصعيد الإقليمي.

ونقلت صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية عن، أنتوني غورني، المدير التنفيذي للشركة التي تتخذ من مدينة كورك مقرا لها، إشارته إلى ارتفاع أقساط التأمين "عشرة أضعاف" خلال الشهرين الماضيين، على خلفية استهداف ست سفن تجارية في خليج عمان من قبل جهة مجهولة، وسط التصعيد الحاد بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

وقال المسؤول إن الشركة التي تقدر قيمتها بـ 285 مليون دولار تأخذ المخاطر الأمنية في المنطقة على محمل الجد، وتتخذ الإجراءات المطلوبة لضمان أمن موظفيها وسفنها.

وحملت الولايات المتحدة والسعودية إيران المسؤولية عن استهداف الناقلات في الخليج، وترفض طهران قطعيا هذه الاتهامات.