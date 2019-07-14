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هلع في أستراليا.. "طيور تنزف" وتتساقط من السماء

14
JULY
2019
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عاش سكان مدينة أسترالية حالة من الهلع، بعد أن تساقطت عليهم عشرات الطيور من السماء، وهي تنزف من عيونها ومناقيرها، في مشهد وكأنه جزء من فيلم رعب.

وبالقرب من مدينة أديلايد جنوبي أستراليا، تساقط من السماء نحو 60 طائرا من نوع "كوريلا" في مشهد مخيف، إذ كانت الطيور تنزف وتطلق أصواتا وكأنها صرخات استغاثة.

وقالت مؤسسة "كاسبر" لإنقاذ الطيور، سارة كينغ، إن أحد العاملين في مؤسستها عثر على الطيور، الأربعاء، مشيرة إلى الحالة التي كانت عليها "مخيفة".

وقالت كينغ لصحيفة "غارديان" البريطانية: "عثر أحد العاملين معنا على الطيور.. لقد كانت تتساقط من الأشجار أمام عينيه"، مؤكدة أن معظم الطيور لم تكن ميتة.

وأضافت: "طائران فقط أو ثلاثة نفقوا، بقية الطيور كانت تصرخ على الأرض غير قادرة على الطيران، وكانت تنزف من مناقيرها.. ما شاهدناه كان مشهدا من فيلم رعب".

وأشارت كينغ إلى أن السبب هو قيام شخص ما بتسميم هذه الطيور عن عمد، موضحة أن نوع السم المستخدم أدى إلى نفوق الطيور بشكل بطيء ومؤلم، بدأ بنزيف داخلي.

ولا يزال الأطباء البيطريون في المنطقة يجرون تحقيقاتهم وفحص الطيور النافقة لتحديد نوع السم المستخدم، وبالتالي مساعدة السلطات على الوصول إلى الفاعل.

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