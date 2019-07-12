سقطت لأكثر من 100 قدم... لحظات رعب عاشها ركاب طائرة كندية

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لم يكن يتوقع أحد من ركاب الطائرة الكندية، أن يخرجوا سالمين من تلك الكارثة الجوية المحدقة.

قررت سلطات الطيران الكندية، تحويل مسار طائرة كندية إلى جزر هاواي، بعد إصابة نحو 37 راكبا بعدما تعرضت لمطبات هوائية مرعبة.

وأشارت قناة "سي بي سي" الكندية إلى أن ركاب الطائرة، عاشوا لحظات من الرعب، التي لم يتوقعوا أن يخرجوا منها سالمين.

وقالت شركة الطيران الكندية "إير كندا"، إنه تم تحويل مسار إحدى رحلاتها إلى هاواي، بعدما تعرضت إلى مطبات هوائية شديدة.

وأسفرت تلك المطبات الهوائية عن إصابة 37 راكبا بإصابات ما بين طفيفة ومتوسطة.

وأشارت الشركة إلى أن طائرتها من طراز "بوينغ 777"، كانت تقل 269 راكبا، بالإضافة إلى طاقم مكون من 15 فردا في الرحلة "أيه سي 33"، التي كانت متجهة من فانكوفر إلى مدينة سيدني الأسترالية.

وتابعت "واجهت الرحلة مطبا هوائيا شديدا مفاجئا، غير متوقع بعد قرابة ساعتين من عبورها أجواء هاواي".

وأشارت الشركة إلى أنه تم تحويل الطائرة إلى هونولولو، وهبطت في الساعة 12:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

من جانبها، نقلت صحيفة "هاواي نيوز" عن المتحدثة باسم الشركة قولها إنه تم نقل 37 راكبا إلى المستشفيات المحلية، وخرجوا بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قولهم إن 9 مصابين لا يزالون يحصلون على المساعدات الطبية.

ونقلت شبكة "سي بي سي" الكندية عن أحد ركاب الطائرة شهادته عن لحظات الرعب في الطائرة الكندية.

وقال "شعرنا أننا نعيش في لحظات الجحيم، شعرنا بسقوط الطائرة سقوطا حرا نحو 100 قدم أو أكثر دفعة واحدة".

وتابع "كل ما شعرت به أننا قفزنا جميعا حتى ارتطمنا في سقف الطائرة، وسقط عدد كبير مغشيا عليه".