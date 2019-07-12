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إصابة العشرات ورعب داخل طائرة كندية!

12
JULY
2019
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هبطت طائرة تابعة لشركة "إير كندا" كانت تقوم برحلة بين فانكوفر وسيدني اضطراريا، الخميس، في هاواي، بعدما "واجهت مطبات هوائية مفاجئة"، مما أسفر عن "طيران" بعض الركاب من مقاعدهم مع ارتطام رأسهم في السقف، حسبما قال شهود عيان.

وذكرت الشركة الجوية أن الحادث أسفر عن إصابة "نحو 35 شخصا بجروح طفيفة".

وواجهت الرحلة "إيه سي 33" مطبات هوائية "بعد ساعتين تقريبا على تحليقها فوق هاواي، ومن ثم غيرت مسارها لتحط في هونولولو" عاصمة هذه الولاية الأميركية، الواقعة في المحيط الأطلسي، على ما قالت ناطقة باسم الشركة الكندية لوكالة فرانس برس.

وأظهر مقطع مصور حالة الركاب بعد هبوط الطائرة "من دون مشاكل" في هاواي، بينما "أصيب نحو 35 شخصا بجروح طفيفة على ما يبدو"، بحسب ما قالت الشركة.

وعن الحادث، قالت راكبة في الطائرة جيس سميث لمحطة "كون" التلفزيونية المحلية إنه ما أن بدأت المطبات الهوائية "قُذفنا جميعا إلى السقف، وكان الناس يطيرون، وتساقط كل شيء في الطائرة".

وقال فايز أسعد، وهو راكب آخر، للمحطة نفسها: "الأشخاص الذين لم يضعوا حزام الأمان كانوا معلقين في الجو، مع ارتطام رأسهم في السقف. كان أمرا هائلا".

وكانت الطائرة تقل 269 راكبا، وطاقما مؤلفا من 15 شخصا.

 

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