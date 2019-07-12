living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الفوز.. مشجع جزائري يدهس عائلة فرنسية ويوقع ضحايا

12
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت تقارير صحفية في فرنسا، أن امرأة لقيت مصرعها فيما أصيبت ابنتاها بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما فقد أحد مشجعي منتخب الجزائر السيطرة على سيارته فدهس عائلة بأكملها، مساء الخميس.
 
وجرى الحادث المأساوي في مدينة مونبولييه، جنوبي فرنسا، وأوقفت السلطات المشجع الذي كان يقود سيارته بسرعة "كبيرة".
 
وبحسب ما نقلت فرانس برس، فإن الرضيعة جرى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، فيما أصيبت الفتاة البالغة 17 عاما بكسور في أطرافها السفلية.
 
وذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، أن السائق "المتهور" يبلغ 21 عاما، أما الأم التي فقدت حياتها فكانت في الثانية والأربعين.
 
وتأهلت الجزائر، يوم الخميس، إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا التي تقام في مصر، إثر الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح (4-3)، إثر التعادل بهدف لمثله، خلال الوقت الأصلي والأشواط الإضافية للمباراة.
 
وعلى صعيد آخر، نشرت القناة الفرنسية، مقطع فيديو يظهر محسوبين على مشجعي منتخب الجزائر وهم يقومون باقتحام ونهب محل تجاري في شارع "الشانزيليزيه" الشهير وسط العاصمة الفرنسية.
 
وحرصت الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا على مشاهدة مباريات "محاربي الصحراء"، وأقيمت شاشات عرض كبيرة في عدد من الأماكن العامة.
 
وبحسب بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء في سنة 2018، فإن الجزائريين هم أول جالية في البلاد، ويمثلون 12.8 في المئة من إجمالي المهاجرين في البلد الأوروبي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout