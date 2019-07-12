لحظة ضبط مخدرات بنصف مليار دولار في عرض البحر

A + A -

كشف مقطع فيديو، لقطات مثيرة، من توقيف خفر السواحل الأميركي، لقوارب ومركبة بحرية شبيهة بالغواصة، كانت تحمل كمية "كبيرة جدا" من مخدرات الكوكايين والماريوانا.

وبحسب ما نقلت الأسوشيتد برس، فإن عملية حجز المركبة البحرية جرت في مياه المحيط الهادي، وتمكنت من إحباط تهريب عدة أطنان من المخدرات.

وتشير تقديرات خفر السواحل الأميركي، إلى أن قيمة المخدرات المحجوزة في السوق تصل إلى 569 مليون دولار.

وبلغت الكمية 17 طنا و690 كيلوغراما من الكوكايين، و423 كيلوغراما من الماريوانا، وجرت العملية في السواحل المقابلة لولاية كاليفورنيا، جنوب غربي الولايات المتحدة.

وفي إحدى اللحظات، ظهر عنصر من خفر السواحل الأميركي وهو يسير على ظهر الغواصة المتحركة وسط الماء، ثم قام بفتح الفوهة.

ومنذ مايو الماضي، نفذ خفر السواحل الأميركي 14 عملية ضد تهريب المخدرات في المياه الدولية لكل من المكسيك وأميركا الوسطى وأميركا الجنوبية.