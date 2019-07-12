في مطار إسطنبول.. حاولت صعود الطائرة عبر حزام الأمتعة

A + A -

أثارت إحدى المسافرات، حالة من السخرية والاستغراب، داخل مطار تركي، بعدما صعدت إلى الحزام الناقل للأمتعة، ظنا منها أنه سيأخذها مباشرة إلى الطائرة.

وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن المرأة كانت تستعد للسفر على متن الطائرة، لأول مرة في حياتها، وبالتالي، فهي لا تدري الشيء الكثير حول إجراءات المطار.

وعوض أن تقوم المسافرة بإيداع الأمتعة لدى مكتب التسجيل في مطار اسطنبول، صعدت إلى الحزام وهي تحمل عدة أكياس في يدها، ثم انتظرت مرور حقيبة أمامها، وعندها، واصلت المشي، لكنها سرعان ما سقطت.

وما إن أدرك موظفو مكتب التسجيل إلى ما حصل، حتى أوقفوا الحزام، فيما سارع عمال في المطار إلى مساعدة المسافرة "التائهة".

وجرى تداول فيديو المسافرة على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية، وقال معلقون إن المرأة كانت على وشك السفر في القسم المخصص للشحن.

في المقابل، حث معلقون آخرون على عدم السخرية من المرأة، لأنها لم تكن تعلم شيئا بشأن ركوب الطائرة.

في غضون ذلك، قال "طرفاء" إن السفر كان سيجري على نحو مريح في المطارات، لو كانت ثمة أحزمة تقوم بنقل الركاب نحو الطائرة دون أن يضطروا إلى المشي لمسافات طويلة حتى بوابات الصعود.