living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"باري" تقترب من نيو أورليانز الأميركية وتهدد بالفيضانات

12
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اقتربت العاصفة المدارية باري من مدينة نيو أورليانز الأميركية وسط تحذيرات من مسؤولي الأرصاد الجوية من أن هطول أمطار شديدة سيؤدي لفيضانات إذا وصلت العاصفة لليابسة بحلول صباح السبت في أول موسم أعاصير المحيط الأطلسي في 2019.
 
وقالت خدمة الطقس الوطنية إن مسؤولي المدينة حثوا السكان على التحصن في أماكنهم بدلا من إخلائها بينما تصاحب العاصفة رياح تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة.
 
وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرا من ارتفاع الأمواج بسبب العاصفة إذ توقعوا أن يصل ارتفاعها إلى ما يقرب من مترين على امتداد ساحل لويزيانا إلى الجنوب من نيو أورليانز التي هطلت عليها كميات كبيره من الأمطار بالفعل.
 
وتشكل الأمطار خطرا مماثلا أيضا بالنظر إلى أن أجزاء من نهر مسيسيبي، الذي يمر عبر المدينة، ترتفع فيها المياه عن مستوى الفيضان منذ ستة أشهر.
 
وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة التي تتحرك ببطء تقع حاليا على بعد 145 كيلومترا إلى الجنوب من مصب نهر مسيسيبي.
 
وتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار بمعدل يتراوح بين 25 و50 سنتيمترا على ساحل خليج المكسيك يومي الجمعة والسبت من شرق تكساس مرورا بنيو أورليانز وحتى ساحل لويزيانا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout