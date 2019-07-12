6 تفسيرات طبية لحالة الرجفة التي تعاني منها ميركل

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فسّر عدد من الأطباء والمختصين سبب حالة الرجفة التي أصـابت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمرة الثالثة خلال مراسم رسمية، محددين 6 أسباب طبية قد تكون وراء حدوث هذه الحالة.

وأوضحت المديرة الطبية الدكتورة سارة بروار وفقاً لـ “الديلي ميل”، أن حالة الارتعاش ربما تكون ناتجة عن نشاط في الغدة الدرقية، مبينة أن هذه الحالة تصيب النساء أكثر 10 مرات من الرجال.

وأضافت بروار أن الارتعاش قد ينتج كذلك كأحد الأعراض الجانبية لبعض الأدوية؛ حيث يوجد 17 عقاراً طبياً بينها مضادات حيوية ومضادات اكتئاب إضافة إلى الكافيين والكحول والنيكوتين قد تسبب هذه الرعشة.

وأشارت إلى أن انخفاض مستوى السكر في الـدم قد يتسبب في ارتجافة لا يمكن التحكم فيها، حيث تعد واحدة من المضاعفات التي تظهر بين مرضى السكري، كما يمكن أن تكون ناتجة عن حمى أو خوف أو إجهاد أو نتيجة حالة الرعاش المجهول.

من جانبه، قال أستاذ كلية الطب بجامعة لندن بيتر غارارد، إن ما أصـاب ميركل يتناسب مع تشخيص الارتعاش الانتصابي وهي حالة عصبية نادرة تصيب الأشخاص الذي بلغوا الستين.

فيما رجّح الطبيب العام الممارس الدكتور مايك فيتزباتريك أن يكون سبب الارتعاشة هو مقاومة الجسم للعدوى؛ حيث ترتفع درجة حرارة الجسم لقتل ما يهاجمه من بكتيريا أو فيروس، وتستمر نوبات الألم لبضع دقائق ثم ترتفع درجة حرارة الجسم قبل أن يعود بعدها لطبيعته.

يذكر أن ميركل قد ظهرت مؤخراً وهي ترتجف خلال وقوفها أثناء استقبال رئيس الوزراء الفنلندي؛ حيث تعد هذه المرة الثالثة خلال شهر واحد، بعدما حدث نفس الأمر خلال استقبال الرئيس الأوكراني، ووقوفها بجانب الرئيس الألماني.