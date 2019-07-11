living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"إف-35" تستفز كوريا الشمالية.. وتجبرها على "أسلحة خاصة"

11
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، نقلا عن باحث حكومي، أن حيازة كوريا الجنوبية طائرات إف-35 الأميركية المقاتلة ستجبر بيونغ يانغ على تطوير واختبار "أسلحة خاصة" لتدمير الطائرات الجديدة.
 
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قال مدير للأبحاث السياسية بمعهد الدراسات الأميركية التابع لوزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية إن السلطات الكورية الجنوبية "وقحة وحقيرة لحديثها علنا عن المصالحة والتعاون بين الشمال والجنوب" بينما تشتري مزيدا من الأسلحة الأميركية.
 
وجاء في البيان الذي لم يذكر اسم الباحث "لا مجال للشك في أن تسليم "إف-35إ يه"، التي توصف أيضاً بأنها "سلاح فتاك خفي" إنما يستهدف تحقيق السيادة العسكرية على الدول المجاورة في المنطقة، وعلى الأخص فتح "باب" لغزو الشمال في أوقات الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية".
 
وأضاف البيان "نحن من جانبنا ليس أمامنا خيار آخر سوى تطوير واختبار أسلحة خاصة لتدمير الأسلحة الفتاكة في كوريا الجنوبية تدميرا كاملاً".
 
وتسلمت كوريا الجنوبية في مارس أول طائرتين من مقاتلات إف-35، ومن المقرر وصول المزيد هذا العام. وكانت سول اتفقت على شراء 40 من تلك الطائرات المتطورة، على أن تتسلم آخر مجموعة منها في2021.
 
ووصف البيان حيازة الجنوب لطائرات إف-35 بأنه "تصرف خطير بشدة سيترتب عليه رد فعل من جانبنا".
 
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين حالة من الجمود.
 
وقال البيان "الأحرى بالسلطات الكورية الجنوبية أن تعود إلى صوابها قبل فوات الأوان، وأن تتخلص من الأوهام الزائفة بأنه ستكون هناك فرصة لتحسن العلاقات بين الكوريتين إذا سارت على خطى الولايات المتحدة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout