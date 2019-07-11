living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قفز في شلالات نياغارا.. مغامر ينجو من الموت بأعجوبة!

11
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في سابقة فريدة من نوعها، قفز مغامر في أخطر شلال في العالم وخرج إلى اليابسة لوحده دون أن يصاب بأي مكروه.
 
وذكرت الشرطة أن الحادث وقع صباح يوم الثلاثاء 9 يوليو الجاري، عندما تسلق رجل، لم يتم تحديد هويته بعد، السياج وصعد إلى شلال "حدوة الحصان"، الذي يعد من أخطر شلالات نياغارا الثلاثة والموجود في القسم الكندي.
 
وقفز المغامر من أعلى الشلال الذي يبلغ ارتفاعه 57 مترا. وعندما وصل رجال الشرطة إلى المكان وبحثوا عنه، وجدوه جالسا على الصخور أسفل مياه الشلال، وقد خرج إلى اليابسة بنفسه.
 
ونقل الرجل إلى المستشفى لفحص حالته، لكن التقرير الطبي أكد أن وضعه الصحي مستقر، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.
 
وأكدت الشرطة أن الحادثة تعد من أندر الحالات، حيث لم يتمكن أحد تقريبا من النجاة، بعد قفزه في مياه شلال "حدوة الحصان".
 
وشلالات نياغارا الغزيرة تقع بين مدينة نياغارا في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة نياغارا في مقاطعة أونتاريو الكندية. وتتكون من 3 شلالات: الأشهر فيها هو شلال "حدوة الحصان" ويقع على الجانب الكندي، وهناك شلالان على الجانب الامريكي تفصل بينهما جزيرة "الماعز".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout