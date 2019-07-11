ميغان ماركل تنتهك القواعد وترتدي الجينز

A + A -

انتهكت دوقة ساسيكس ميغان ماركل القواعد الملكية بظهورها في بطولة ويمبلدون للتنس مرتدية الجينز.

فوفقا لصحيفة "التايمز" نقلاً عن مصدر في نادي التنس كانت زوجة الأمير هاري تجلس في المنطقة المخصصة للزائرين الذين من المفترض أن يتقيدوا بقواعد اللباس.

وبحسب الصحيفة تجاهلت الدوقة البالغة من العمر 37 عامًا هذه القواعد وارتدت بنطال جينز ضيق وقميصًا أسود اللون وسترة بيضاء فضفاضة وحذاء ذو كعب عالي.

وقال المصدر "لم يتمكن المنظمون من دعوتها إلى الصندوق الملكي، لأنها كانت ترتدي الجينز. لكنها لم تهتم. كل ما ترغب به هو أن تشاهد مباراة لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز."

وعبر المصدر عن استيائه من سلوك ميغان مشيرا إلى أن جميع منظمي البطولة تحدثوا عن سلوك ميغان ماركل ووصفوه بأنه كابوس. فقد أمرتهم دوقة ساسيكس بالتأكد أن لا يقوم أحد بتصويرها كون أنها جاءت لمشاهدة المبارة بصفة شخصية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرا ذكرت فيه كل الحالات التي تجاهلت فيها ميغان ماركل القواعد الملكية.