أمل كلوني تتهم قادة العالم بـ "اللامبالاة" إزاء مقتل خاشقجي

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وجهت المحامية والناشطة الحقوقية أمل كلوني انتقادات إلى قادة العالم بسبب طريقة تعاملهم مع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، متهمة اياهم بـ "اللامبالاة" وعدم حمايته.

وقالت كلوني خلال مؤتمر خاص بحرية الإعلام، عقد في لندن اليوم الأربعاء: "الصحفيون معرضون للهجوم أكثر مما كان عليه الحال في أي وقت مضى"، وذلك ليس فقط أثناء تغطية النزاعات المسلحة وإنما أثناء التحقيقات في الجرائم والفساد أيضا.

وتابعت: "معظم تلك الجرائم يبقى بلا عقاب"، مضيفة أن "قادة العالم لم يردوا إلا باللامبالاة شبه التامة وبشكل جماعي" على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

كما وجهت كلوني انتقادات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب "تشويهه لسمعة وسائل الإعلام"، حسب قولها.

يذكر أن خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر عام 2018. واتهمت المحققة الأممية أغنيس كالامار السلطات السعودية بالوقوف وراء مقتله.

وأعلنت الولايات المتحدة وكندا فرض عقوبات على عدد من المسؤولين السعوديين الذين اعتبرتهم مسؤولين عن الجريمة. كما يجري النقاش في بعض الدول حول تقليص حجم التعاون العسكري مع الرياض وإعادة النظر في صفقات السلاح معها على خلفية قضية خاشقجي وبعض الملفات الأخرى منها حقوق الإنسان والحرب في اليمن.