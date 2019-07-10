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سرق 120 ألف تذكرة يانصيب.. ثم اكتشف "المفاجأة الصاعقة"

10
JULY
2019
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اقتحم مشتبه به ملثم متجرا وسرق 12000 تذكرة يانصيب من نوع "اكشط واربح"، بالإضافة إلى 170 صندوقا كرتونيا من السجائر في وقت مبكر من صباح السبت، بحسب ما ذكر قائد شرطة مقاطعة ستافورد.
 
وأفادت شرطة المقاطعة، الواقعة في ولاية فرجينيا الأميركية، أن السارق الملثم ما زال طليقا، بحسب ما ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" الإخباري.
 
واستجابت نائبة قائد شرطة مقاطعة ستافورد لجهاز الإنذار الذي انطلق من متجر "فاس مارت" الواقعة في شارع غاريسونفيل، بعد أن اقتحمها اللص في الساعة الرابعة والنصف صباحا، بحسب بيان صادر عن إدارة الشرطة في المقاطعة.
 
وعندما وصلت نائبة قائد الشرطة إلى موقع الاقتحام والسرقة، لاحظت أن إحدى نوافذ المتجر محطمة، الأمر الذي دفعها إلى طلب الدعم.
 
وفيما قام رجال الشرطة بتفتيش موقع الجريمة، كان اللص قد اختفى عن الأنظار مع ما سرقه.
 
وأظهر تسجيل لكاميرا المراقبة اللص الملثم وهو يقتحم المستودع ويسرقه، لكن لم يتم التعرف عليه بسبب اللثام.
 
وتقدر قيمة تذكرة اليانصيب بما بين 10 و30 دولار للتذكرة الواحدة، وبذلك فإجمالي قيمتها يقدر بما بين 120 و360 ألف دولار.
 
غير أنه وفقا لصحيفة "ريشموند تايمز-ديسباتش"، فإن المسؤولين عن اليانصيب تمكنوا من إلغاء جميع التذاكر المسروقة، وبالتالي فإنه لم يعد لها قيمة بعد السرقة.
 
ونظرا لأن اللص ما زال طليقا، فقد طلبت الشرطة من أهالي المنطقة، أو أي شخص آخر تزويدها بمعلومات عن السارق الملثم.
 
 
 
 
 
 
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