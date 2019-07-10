لحظة اصطدام مروحية بطائرة في جبال الألب (فيديو)

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سبوتنيك - يمكن تتبع اللحظات الأخيرة من رحلة الطائرتين على الفيديو.

نشرت خدمة الإنقاذ في الجبال الإيطالية فيديو التقط باستخدام GoPro، حيث يظهر تصادم مروحية بطائرة خفيفة.

وقعت المأساة في جبال الألب في 25 يناير/كانون الثاني. لقد أودت بحياة سبعة أشخاص.

في المجموع، كان هناك تسعة أشخاص على كل من الطائرتين، بينهم مواطنون من فرنسا وسويسرا وإيطاليا وبلجيكا.

يظهر في الفيديو الذي نشر يوم 8 يوليو/ تموز، اللحظات الأخيرة من رحلة الطائرتين.

وبحسب Ansa، دخلت الطائرة الفرنسية المجال الجوي الإيطالي، وربما دون الإخطار بذلك.