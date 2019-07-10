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صور الأقمار الصناعية تكشف ماذا فعل الزلزال في كاليفورنيا

10
JULY
2019
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رصدت صور التقطتها الأقمار الصناعية التأثير الهائل الذي تركه الزلزال الذي ضرب ولاية كاليفورنيا، الجمعة، وهو أقوى زلزال يضرب الولاية منذ 20 عاما.
 
وتظهر الصور، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز"، الأربعاء، تصدعا كبيرا في صحراء موهافي التي تقع في كاليفورنيا.
 
وفي الصورة الأولى، جهة اليسار، جانبا من الصحراء قبل الزلزال، فيما تظهر الصورة الأخرى جهة اليمين، شقوقا طويلة، ويعني ظهورها بهذا الشكل أنها ضخمة.
 
ووقع هذا الصدع قرب مجرى كانت تتدفق فيه المياه، وبالقرب أيضا من مركز الزلزال.
 
 
وتعرضت كاليفورنيا الجمعة، لزلزال بلغت قوته 7.1 على مقياس ريختر، قبل أن يقع زلزال ثان بقوة 6.4، أعقبهما مئات الهزات الارتدادية.
 
وتسببت الهزات الأرضية في حدوث إصابات واندلاع حرائق في خطوط الغاز وإغلاق الطرق. لكن السلطات تقول إنه لم يسجل وقوع قتلى، وأظهرت صور لاحقة تشقق العديد من طرق ولاية كاليفورنيا.
 
وكانت الولاية الأميركية الأكثر سكانا قد تعرضت عام 1999 لزلزال قوي بلغت قوته 7.1.
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