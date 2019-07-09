أعلن مستشفى "كليفلاند كلينك"، الثلاثاء، إجراء أول عملية ولادة في أميركا الشمالية، وذلك بعد عملية زرع رحم من متبرعة متوفاة.

ومكنت عمليات زرع الرحم أكثر من 12 امرأة من الولادة، وعادة ما يتم التبرع بها من متبرعة حية مثل صديقة أو قريبة.

وكان أطباء في البرازيل قد أعلنوا عن أول ولادة في العالم باستخدام رحم متبرعة متوفاة، في ديسمبر الماضي.

وبدأت عمليات الزرع هذه على يد أحد الأطباء السويديين ما حقق أول نجاح منذ 5 سنوات.

وذكر مستشفى كليفلاند الثلاثاء أن الرضيعة ولدت في يونيو، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأجرت العيادة 5 عمليات زرع للرحم حتى الآن، و3 عمليات ناجحة، حيث تنتظر امرأتان محاولة الحمل بأرحام جديدة.