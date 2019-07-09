living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شاهدوا اللحظات الأخيرة لمتسلقي الهيمالايا قبل انتشال أجسادهم

9
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت شرطة الحدود الهندية مع التيبت لقطات من "GoPro" تُصور اللحظات الأخيرة لمجموعة من المتسلقين المغامرين الذين فُقدوا في جبال الهيمالايا في شهر ايار، بعد انهيار جليدي مفترض.

ووقعت الكارثة عندما حاولت المجموعة المكونة من 4 بريطانيين وأميركيين اثنين وأستراليا ومرشدا هنديا، تسلق ثاني أعلى قمة في جبال الهيمالايا "ناندا ديفي"، في 26 أيار.

وبعد عملية بحث استمرت شهرا، انتشل رجال الإنقاذ 7 أجساد بعد رصدها من طائرة هليكوبتر عسكرية في 3 حزيران، وما يزال المتسلق الثامن: قائد الفريق البريطاني مارتن موران، مفقودا.
وفي الأصل، كان أحد المتسلقين ميتا من رحلة استكشافية تضم 12 شخصا، فيما 4 بريطانيين تمكنوا من النجاة قبل حدوث الانهيار المفترض.

وعُثر على كاميرا "GoPro" الخاصة بالمجموعة، مدفونة في الثلج على ارتفاع 6096 مترا بالقرب من مكان انتشال الجثث. وأصدرت شرطة الحدود مقطعا مدته 154 ثانية من اللقطات، التي تظهر الساعات الأخيرة للمجموعة.

وقال نامباديا، نائب المفتش العام لـ "ITBP"، الذي خطط للأمر، إن الفريق المنهك انهار تماما عند اكتشاف الجثث، لقد حرص على إخراجها والحفاظ عليها في الثلج طوال الليل، لتفادي تحللها.

المصدر: روسيا اليوم

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout