شاهدوا اللحظات الأخيرة لمتسلقي الهيمالايا قبل انتشال أجسادهم

نشرت شرطة الحدود الهندية مع التيبت لقطات من "GoPro" تُصور اللحظات الأخيرة لمجموعة من المتسلقين المغامرين الذين فُقدوا في جبال الهيمالايا في شهر ايار، بعد انهيار جليدي مفترض.

ووقعت الكارثة عندما حاولت المجموعة المكونة من 4 بريطانيين وأميركيين اثنين وأستراليا ومرشدا هنديا، تسلق ثاني أعلى قمة في جبال الهيمالايا "ناندا ديفي"، في 26 أيار.



وبعد عملية بحث استمرت شهرا، انتشل رجال الإنقاذ 7 أجساد بعد رصدها من طائرة هليكوبتر عسكرية في 3 حزيران، وما يزال المتسلق الثامن: قائد الفريق البريطاني مارتن موران، مفقودا.

وفي الأصل، كان أحد المتسلقين ميتا من رحلة استكشافية تضم 12 شخصا، فيما 4 بريطانيين تمكنوا من النجاة قبل حدوث الانهيار المفترض.



وعُثر على كاميرا "GoPro" الخاصة بالمجموعة، مدفونة في الثلج على ارتفاع 6096 مترا بالقرب من مكان انتشال الجثث. وأصدرت شرطة الحدود مقطعا مدته 154 ثانية من اللقطات، التي تظهر الساعات الأخيرة للمجموعة.

وقال نامباديا، نائب المفتش العام لـ "ITBP"، الذي خطط للأمر، إن الفريق المنهك انهار تماما عند اكتشاف الجثث، لقد حرص على إخراجها والحفاظ عليها في الثلج طوال الليل، لتفادي تحللها.



المصدر: روسيا اليوم