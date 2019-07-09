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بعد حادثة التسريبات.. ترامب يصف سفير بريطانيا بــ"الغبي"بعد حادثة التسريبات.. ترامب يصف سفير بريطانيا بــ"الغبي"

9
JULY
2019
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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السفير البريطاني في واشنطن، بأنه "شخص غبي"، وذلك في سلسلة من التغريدات الثلاثاء، جاءت بعد أيام من وثائق مسربة للسفير، ينتقد فيها ترامب.

وكان ترامب قد أعلن قبل أيام أنه لن يجري من الآن فصاعدا أي اتصال بالسفير البريطاني في واشنطنكيم داروش، وذلك عقب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير إلى لندن وتضمنت تشكيكا بقدرات ترامب على الحكم.

وقال ترامب في تغريدات جديدة الثلاثاء: "السفير السيء الذي وضعته المملكة المتحدة في الولايات المتحدة ليس بشخص نحن متحمسون للعمل معه. إنه شخص غبي جدا. يجب عليه التحدث مع حكومته بشأن فشلهم في مفاوضات "بريكست"، وليس التفكير بانتقاداتي لهم".

وأضاف في تغريدة أخرى: " أنا لا أعرف السفير لكنهم أبلغوني بأنه مغفل كبير. أخبروه بأن الولايات المتحدة لديها الآن أفضل اقتصاد وقوة عسكرية في العالم".

وتأتي تغريدات ترامب بعد أيام على قيام صحيفة "ميل أون صنداي" بنشر مذكرات أرسلها السفير إلى مسؤولين في لندن يعتبر فيها أن الرئيس الاميركي "يفتقر إلى الكفاءة".

ونُقل عن السفير داروش في تلك المذكرات السرية التي أُرسلت إلى بريطانيا واطلعت عليها الصحيفة، قوله إن رئاسة ترامب قد "تتحطم وتحترق" و"تنتهي بوصمة عار".

جدير بالذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت، الأحد، فتح تحقيق بشأن هذه التسريبات.

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