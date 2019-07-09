living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غيتس: جوبز "أحمق" و"ساحر" يستخدم "تعويذات" للسيطرة على موظفيه!

9
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
جمعت بيل غيتس وستيف جوبز، علاقة طويلة ومعقدة كان أساسها التنافس بين الشركتين العملاقتين "مايكروسوفت" و"أبل"، وبهما حقق كل منهما مكانته الأسطورية في عالم التكنولوجيا.
 
وفي الوقت الذي توفي فيه ستيف جوبز عام 2011 بسبب سرطان البنكرياس، ابتعد بيل غيتس عن مايكروسوفت ليركز جهوده على الأعمال الخيرية عبر مؤسسة "بيل وميليندا غيتس".
 
وكشف رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، غيتس، البالغ من العمر 63 عاما، في مقابلة أجريت معه يوم الأحد 7 يوليو في قناة "سي إن إن"، والمقرر بثها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عن بعض أسباب نجاح المدير التنفيذي الراحل لشركة "أبل".
 
وأثنى غيتس، بحسب وكالة بلومبورغ،  على أسلوب إدارة جوبز، مشيرا إلى أنه "خالف كل القواعد تقريبا حول إدارة الشركات".
 
وقال غيتس إن جوبز كان قادرا على فتن الناس برؤاه، مشيرا إلى أنه "أحمق" في بعض الأحيان، لكن لديه بعض الصفات التي لا يمكن تكراراها.
 
وأضاف غيتس أن جوبز "حالة فريدة للغاية، حيث كانت الشركة في طريقها إلى الموت لكنه أحياها وجعلها الأكثر قيمة في العالم".
 
وأشار غيتس، على وجه الخصوص، إلى قدرة جوبز على التأثير على الموظفين، واصفا إياه بـ"الساحر"، وأن نجاحه وإنجازاته المدهشة ارتبطت باستخدامه "تعويذات تفتن الموظفين"، قائلا: "كنت أراهم مبتسمين ويشعرون بالبهجة في العمل معه بالرغم من صرامته، لكن لأنني ساحر صغير، فإن التعويذات لم تنفع معي".  
 
وتابع رئيس مايكروسوفت السابق في المقابلة، قوله إنه لم ير بعد أي شخص يمكنه منافسة مؤسس شركة "أبل" الراحل فيما يتعلق باختيار الموهبة وتحفيزها بشكل مفرط والشعور بالثقة والجدارة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout