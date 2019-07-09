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حادث مأساوي.. جد "يقتل" حفيدته الرضيعة بخطأ مخيف

9
JULY
2019
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تسبب جد في مقتل حفيدته الصغيرة، بعد أن أسقطها بـ"الخطأ" من سفينة سياحية في بورتوريكو، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
 
وقال المصدر إن الرضيعة الأميركية التي لم يتعد عمرها 18 شهرا، سقطت، أول أمس الأحد، من الطابق الـ11 للسفينة، التي كانت راسية في سان خوان.
 
وتابع "المكان الذي سقطت منه الفتاة يرتفع بنحو 45 مترا عن سطح الأرض.. والسقوط كان بالخطأ".
 
ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فإن الفتاة، التي يعتقد أنها من ولاية إنديانا، كانت في ذراع جدها، الذي كان يحملها بالقرب من نافذة مفتوحة، مضيفة أنها سقطت بالخطأ من بين يديه.
 
وقال متحدث باسم شركة "رويال كاريبيان"، التي تملك السفينة "نشعر بحزن عميق إزاء الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد.. قلوبنا مع عائلة الضحية".
 
وتابع: "قدمنا الرعاية التي تحتاجها الأسرة.. احتراما لخصوصية أفراد الضحية، لن ندلي بتعليقات أكثر عن الحادث".
 
وكانت الفتاة في عطلة مع والديها، وشقيقها الأصغر، وأجدادها.
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