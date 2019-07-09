روسيا تزود الهند بـ600 ألف بندقية كلاشنيكوف الهجومية

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سبوتنيك - صرح نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، أن الشركة الروسية الهندية المشتركة "Indo-Russian Rifles Private Limited" ستزود وزارة الدفاع الهندية بأكثر من 600 ألف بندقية كلاشنيكوف الهجومية من طراز "أ كا-203".

وقال دروجوف: "لقد تلقينا طلبا بتزويد أكثر من 600 ألف بندقية آلية "أ كا-203"، وستقوم الشركة في يوليو/تموز بإرسال المقترجات إلى وزارة الدفاع الهندية".

ووفقا له، فإن إنشاء مشروع روسي-هندي مشترك لإنتاج كلاشنيكوف هو مثال فريد على التنظيم السريع والفعال للعمل المشترك مع دولة أجنبية، حيث قال: "لقد وقعنا اتفاقا وأنشأنا مشروعا مشتركا في وقت قصير، وأشار إلى أن هذا كان بسبب الإرادة السياسية القوية لقادة دولنا".

يذكر أن رشاش "أ كا-203" استرعى اهتمام العالم خاصة بعد أن كشفت الشركة الروسية أنه سيتم تصنيع رشاشات "أ كا-203" في بلد أجنبي هو الهند.

ونال رشاش كلاشنيكوف الجديد تقدير مجلة أمريكية تتخصص في الشؤون العسكرية. وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" إن الـ"أ كا 203 الفتّاك" يتمتع بجملة مزايا منها الوزن الخفيف والحجم الصغير والقدرة على تحمل الحرارة الشديدة.

جدير بالذكر أن الهند تعتبر من أهم شركاء روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، وأكثر من 70 في المائة من أسلحة ومعدات الجيش الهندي من صنع روسي.