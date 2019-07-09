قاصف 2K تستهدف مطار أبها ومحطة كهرباء تهامة

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قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء أمس إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة بمدينة أبها بطائرات قاصف 2K.





وحسب "المسيرة نت"، أكد العميد سريع أنه تم استهداف مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى بمطار أبها بضربات سلاح الجو المسير، موضحا أن حركة الملاحة الجوية في المطار تعطلت بعد عملية استهدافه.

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير شن أمس الأول عدة هجمات بطائرات قاصف2k على مطاري جيزان وأبها استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى بالمطارين، وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية فيهما.