بريطانيا تعلن موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

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أعلن الوزير البريطاني المكلّف ملف بريكست ستيفن باركلي، اليوم أنّ بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول بعد تأجيل الموعد مرتين، وأشار إلى أنّ هذه رغبة الطرفين.

وقال ستيفن باركلي في ندوة أمام الصحافة الأجنبية، "قلنا دوماً بوضوح، وبوريس جونسون (المرشح الأوفر حظاً لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي) قالها بشكل جلي: ينبغي على المملكة المتحدة الخروج في 31 تشرين الاول".

وأضاف "دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قالت في الواقع إنّ تأجيلاً من دون هدف غير مرغوب به من جانب الاتحاد أيضاً".

وتحدث عن "الإرهاق من بريكست"، في إشارة إلى التعب من هذا الملف الذي يضغط على الحياة السياسية البريطانية منذ استفتاء حزيران 2016 الذي صوّت فيه 52 في المئة من البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير البريطاني إلى أنّ لدى الشركات "رغبة بألا يدوم الغموض"