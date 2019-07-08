ظريف: احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية سابقة خطيرة

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم، إن احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية أرسى "سابقة خطيرة ويجب أن ينتهي الآن".

وأضاف: "إيران ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا تخضع لأي حظر نفطي أوروبي. على حد علمي يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا ضد تجاوز الولاية القضائية للحدود الوطنية. احتجاز بريطانيا غير القانوني لناقلة النفط الإيرانية نيابة عن "الفريق ب" هو قرصنة في منتهى البساطة، ويرسي سابقة خطيرة ويجب أن ينتهي الآن".

وقال إن ما "يسمى "الفريق ب" يشمل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيرهما، وهم يحضون الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدخول في صراع مع طهران".

ولفت الى انه "لن يكون هناك اتفاق للتفاوض عليه أفضل من الاتفاق النووي الحالي"