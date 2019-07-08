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موسكو تشيّد أعلى ناطحة سحاب سكنية في أوروبا

8
JULY
2019
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طه عبد الواحد-

يتوقع أن تنضم قريباً إلى ناطحات السحاب في مجمع «موسكو سيتي»، ناطحة سحاب جديدة، لكنها لن تكون لمكاتب الشركات التجارية، وإنما ستكون الأولى وسط المجمع المخصصة للشقق السكنية. وحسب قول ألبرت سونييف، المدير العام لشركة «موس إنجنير برويكت» المنفذة للمشروع، ستحصل ناطحة السحاب الجديدة على اسم «One Tower»، وستكون أعلى ناطحة سحاب في أوروبا، ويصل ارتفاعها حتى 405 أمتار، أي أعلى بنحو 33 متراً عن أعلى ناطحة سحاب موجودة حالياً في «موسكو سيتي». ويضم البرج الجديد (ناطحة السحاب) 101 طابق فوق سطح الأرض، و3 تحت الأرض، بمساحة إجمالية تصل حتى 279 ألف متر مربع. وخصصت الشركة التي صممت المشروع المساحات حتى الطابق 19 للمكاتب، ويقدر عددها فيه 60 ألف مكتب للشركات التجارية، بينما تم تخصيص الطوابق من 20 حتى 101 لبناء 1600 شقة سكنية. وفي الطوابق تحت الأرض سيتم إنشاء مراكز تجارية وترفيهية لتخديم 2200 مقيم في الشقق السكنية، ونحو 6000 شخص يمكن أن يكونوا ضمن العاملين في المكاتب التجارية.


ويُعرف عن مجمع «موسكو سيتي» على نهر موسكو، وسط العاصمة الروسية، بأنه الأول الذي ظهرت فيه ناطحات سحاب حديثة في المدينة، وفي روسيا بشكل عام. وإلى جانب ناطحات السحاب يضم كذلك مراكز تجارية، ومراكز ضخمة للمعارض، وكثيراً من البنى التحتية الضرورية لعالم الأعمال والبيزنس. وبعد التزام قسم الهندسة في المدينة على مدار عقود طويلة بسياسة تصميم معينة، تقوم على تشييد مبانٍ لا يتجاوز ارتفاعها من 9 حتى 27 طابقاً، قررت المحافظة عام 1991 الموافقة على مخطط هندسي لبناء المجمع العصري الحديث، وبدأ العمل على أول برج فيه عام 1998. ومنذ افتتاح أول برج فيه، تحول المجمع إلى مركز ضخم استقطب شركات تجارية كبرى، ومقرات لمؤسسات مالية وتجارية وإنتاجية من مختلف القطاعات. فضلاً عن ذلك يشكل «موسكو سيتي» حالياً أحد أهم المعالم السياحية، إذ يستقطب يومياً الآلاف من أبناء موسكو وضيوفها.

الشرق الأوسط
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