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4 نمور تفتك بمروضها حتى الموت.. و"عاصفة احتجاجات"

6
JULY
2019
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هاجمت 4 نمور مروضها وقتلته في جنوب إيطاليا، مما أثار دعوات لفرض حظر على استخدام الحيوانات في السيرك مع مناقشة البرلمان للأمر.

وقالت الشرطة إن مروض النمور، البالغ من العمر 61 عاما، تعرض للهجوم الخميس خلال التدريب.

واحتجزت الشرطة النمور الثمانية الموجودة في السيرك مما أثار احتجاجات من منظمات حقوق الحيوان.

ودعت رابطة مدافعة عن حقوق الحيوان إلى عدم قتل النمور التي شاركت في الهجوم، وحثت الحكومة على إسراع وتيرة إقرار تشريع لحظر استخدام الحيوانات في السيرك.

وقالت الرابطة في بيان "يجب إنقاذ النمور.. ووضعها في بيئة ملائمة لاحتياجاتها الطبيعية".

ويناقش البرلمان مشروع قانون جديدا لحظر استخدام الحيوانات البرية المتوحشة في السيرك، بعد فشل مشروع قانون آخر طرح في 2017.

وتعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة حال التصديق على مشروع القانون، مما أثار قلق رابطة السيرك الوطنية التي أعلنت إجراءات احتجاجية.

 

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