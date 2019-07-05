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ساركوزي وكارلا.. و"حقيقة" الـ10 سنتيمترات المثيرة للجدل

5
JULY
2019
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في خبر يبدو طريفا للوهلة الأولى، بيد أنه يحمل خلفيات سياسية مهمة، نفت مجلة "باري ماتش" الأسبوعية، الخميس، أن تكون عدلت  صورة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يبدو فيها أطول من زوجته كارلا بروني، موضحة أنه كان يقف في مكان أعلى منها أمام عتبة منزلهما.
 
وأكدت المجلة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "لم تعدل صورة نيكولا ساركوزي ليبدو أطول من كارلا بروني على غلاف باري ماتش هذا الأسبوع".
 
وقد أثارت هذه الصورة التي يظهر فيها رأس عارضة الأزياء السابقة عند مستوى عنق زوجها المعروف أنه أقصر منها بـ10 سنتيمترات تقريبا، الكثير من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعية.
 
وفي العام 2015، لفتت "باري ماتش" الأنظار إلى ساركوزي من خلال نشرها صورة له على الصفحة الأولى، بدا فيها أطول من زوجته أيضا على شاطئ في كورسيكا.
 
 وغالبا ما يستخدم السياسيون الفرنسيون هذه المجلة من أجل الدعاية السياسية لأنفسهم، إذ ان الصور والمقابلات التي تحمل طابعا اجتماعيا وحميما بعيدا عن السياسة، يمكن أن تعيدهم إلى الساحة.
 
وابتعد ساركوزي عن السياسة بعد هزيمتين في الانتخابات كان آخرها في العام 2016، عندما فشل في محاولته ليصبح المرشح الرئاسي لحزبه الجمهوري.
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