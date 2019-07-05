صورة تذكارية تنقذ عائلة من الموت!

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نشر مصور محترف من "فلوريدا" لقطات مخيفة لسمكة قرش، تتجه نحو أطفاله وأصدقائهم أثناء سباحتهم في البحر، على صفحته في "إنستغرام".

وذكر موقع "CBS News" الإخباري، أن المصور "دان أوستون" من مدينة "نيوسميرنا بيتش" بولاية "فلوريدا"، قرر التقاط صور تذكارية لأسرته أثناء رحلة استجمام على شاطئ البحر، باستخدام درون طائر.

ولا يستخدم دان، المصور الفوتوغرافي ومصور الفيديو المحترف، "الدرون" إلا أثناء العمل، لكنه ولحسن الحظ، غير رأيه في عطلة نهاية الأسبوع واصطحبه لتصوير عائلته بشكل استثنائي.

ورأى المصور على شاشة المراقبة للـ "درون"، الذي أطلقه لالتقاط بعض الصور التذكارية لأطفاله وهم يسبحون في الماء، ظلا كبيرا يقترب من الشاطئ وأخبر زوجته على الفور.

وأخطرت الزوجة أطفالها وكل الموجودين في الماء بضرورة الخروج بسرعة، وبهذا أنقذت حياتهم.

وقال دان: "هل ترون هذا الظل القاتم الكبير، الذي يسبح مباشرة إلى الشاطئ باتجاه الناس؟ هذا ما رأيته من لقطات "الدرون" في عطلة نهاية الأسبوع. ثلاثة من هؤلاء هم أطفالي".

وأكد المصور أن أطفاله أصيبوا بالدهشة، بعد مشاهدتهم، الصور المرعبة لاقتراب سمكة القرش، وقرروا عدم السباحة في هذا المكان والاكتفاء ببناء القلاع الرملية على الشاطئ وحسب.