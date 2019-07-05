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ترامب يدعو للانضمام للجيش.. ويذكر بإنجاز الـ65 عاما

5
JULY
2019
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أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالجيش، وحث الشبان على الانضمام إلى القوات المسلحة، الخميس، خلال الاحتفال بعيد الاستقلال.
 
وشهد الاحتفال عرضا للدبابات وحلقت خلاله الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض.
 
وعبر دونالد ترامب عن إعجابه بالعروض المبهجة التي تجسد الفخر الوطني والقوة العسكرية، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاما، والذي يرمز للوحدة الوطنية.
 
وقال ترامب من على منصة أمام النصب الشهير، مرددا فكرة يستخدمها في التجمعات الانتخابية، "أمتنا أقوى اليوم من أي وقت مضى. إنها الأقوى الآن"، وفق رويترز.
 
وأشاد بالجيش وروى قصصا عن كل من أفرع القوات المسلحة فيما نفذت طائرات عسكرية طلعات منفصلة خلال الاحتفال.
 
وقال ترامب "طيلة 65 عاما لم يتمكن سلاح جو معاد من قتل جندي أميركي واحد لأن السماوات مملوكة للولايات المتحدة الأميركية".
 
وتدفق الآلاف من المؤيدين الذين يرتدون قبعات "فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، وهو شعار حملة ترامب الانتخابية، إلى جانب معارضين يشككون في تكلفة الاحتفالات على العاصمة الأميركية رغم درجات الحرارة المرتفعة، واحتمال سقوط أمطار، بينما وضع بالون "ترامب الرضيع" بجوار لافتة وصفت ترامب بالخائن.
 
كما أحرق محتجون علما أميركيا أمام البيت الأبيض.
 
وقال ترامب على تويتر في وقت مبكر يوم الخميس "يبدو أن الناس يأتون من بعيد للانضمام إلينا اليوم والليلة فيما سيصبح أحد أكبر الاحتفالات في تاريخ بلدنا". ويبدو أن ترامب يشجع الحشود على الذهاب إلى موقع النصب التذكاري.
 
وقبل الاحتفال اتهم الديمقراطيون الرئيس بتنظيم تجمع انتخابي في غير محله. ورغم أن البيت الأبيض قال إن تصريحاته لن تكون سياسية.
 
وعندما سُئل هذا الأسبوع عما إذا كان بإمكانه إلقاء خطاب يمثل جميع الأميركيين، قال تراب إنه يعتقد أنه يستطيع، ثم شن هجوما على سياسات الديمقراطيين بشأن الرعاية الصحية والضرائب.
 
وجرى تعليق الرحلات في مطار ريغان القريب من الساعة 6:15 مساء إلى الساعة 7:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:15 إلى 23:45 بتوقيت غرينتش)، ثم مرة أخرى في وقت لاحق في المساء بسبب الاحتفالات.
 
وحمل أنصار ترامب والمعارضون الأعلام الأميركية، وارتدوا ملابس حمراء وبيضاء وزرقاء.
 
والرابع من يوليو عطلة احتفالا بذكرى إعلان مؤسسي الولايات المتحدة الاستقلال عن بريطانيا عام 1779.
 
 
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