زلزال بقوة 6.4 يضرب كاليفورنيا

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ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات ولاية كاليفورنيا، الخميس، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأميركي الجيولوجي وشهود.

وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو على بعد حوالى 240 كلم شمال شرق لوس أنجليس، وعلى عمق 8,7 كلم.

ووقوع الزلزال على عمق قليل جعل الإحساس بالهزة الأرضية قويا في لوس أنجليس التي شهدت أيضا توابع أصغر للزلزال.

ولم يكن هناك أي آثار فورية للإصابات أو الأضرار.

وتقع كاليفورنيا على ما يسمى بحلقة المحيط الهادئ النارية، وهي عرضة للزلازل.