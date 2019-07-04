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زيادة صادرات كوريا الجنوبية من لحوم الخنزير والكحول إلى أسواق دول إسلامية

4
JULY
2019
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كشفت أرقام رسمية أصدرتها كوريا الجنوبية عن زيادة في صادراتها من لحوم الخنزير والمشروب الكحولي الكوري "سوجو" إلى أسواق دول إسلامية.
 
وقالت مؤسسة كوريا لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية والغذائية، اليوم الأربعاء، إن صادرات كوريا الجنوبية من مشروب "سوجو" إلى إندونيسيا، سجلت ارتفاعا ملحوظا، ونفس الشيء لصادرات لحوم الخنزير إلى الإمارات.
 
وأوضحت أن صادرات كوريا الجنوبية من "سوجو" إلى إندونيسيا سجلت العام الماضي 1.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.1% عن العام الذي سبقه.
 
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات "سوجو" إلى إندونيسيا بنسبة 156% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة 278 ألف دولار.
 
وقالت المؤسسة إن إندونيسيا تحظر، من حيث المبدأ، شرب الكحول للمستهلكين المسلمين، إلا أنها تسمح لغير المسلمين والأجانب بشرب الكحول في المدن الرئيسية والوجهات السياحية، مضيفة أن عدد السكان غير المسلمين في إندونيسيا يبلغ 34.5 مليون شخص.
 
وعلى الرغم من أن أكل لحم الخنزير محرم في دولة الإمارات، فإن استهلاك لحوم الخنزير آخذ في الازدياد هناك.
 
ويعود ذلك للسماح باستهلاك وتوزيع لحوم الخنزير للأجانب غير المسلمين، حيث يمثل الأجانب 90% من مجموع السكان في الإمارات (9.8 مليون نسمة).
 
في العام الماضي، بلغ حجم استهلاك لحوم الخنزير في الإمارات حوالي 540 طنا، مسجلا أعلى مستوى له.
 
وصدرت كوريا الجنوبية 10 أطنان من لحوم الخنزير إلى الإمارات في شهر أبريل الماضي، بزيادة قدرها 158% عن نفس الفترة من العام الماضي.
روسيا اليوم
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