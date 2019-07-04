اليابان.. السيول تجلي مليون شخص في كيوشو

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أمرت اليابان بإجلاء أكثر من مليون شخص على جزيرة كيوشو في أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في مراكز إجلاء ومناطق آمنة أخرى إذ تنذر الأمطار الغزيرة بوقوع انهيارات أرضية على نطاق واسع.

وحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فقد بلغ معدل ارتفاع مياه الأمطار في بعض أجزاء كيوشو ما يصل إلى ألف ميليمتر منذ يوم الجمعة أي ما يعادل الأمطار التي تسقط عادة خلال شهر يوليو بأكمله .

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط المزيد من الأمطار بمعدل 300 ميليمتر في بعض المناطق مساء الخميس.وقالت الهيئة إن السلطات أصدرت أوامر بإجلاء 1.02 مليون من سكان مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي على الطرف الجنوبي من جزيرة كيوشو، ونصح نحو 930 ألفًا آخرين بالإجلاء.

وأوضح رئيس الوزراء شينزو آبي أنه يتعين على السكان اتخاذ خطوات لحماية أرواحهم بما في ذلك الإجلاء المبكر، وأمر الجيش بالاستعداد لعمليات الإنقاذ.