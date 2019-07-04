ترامب لإيران: كونوا حذرين مع التهديدات!

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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق تهديدات، وذلك بعد إعلان طهران عن زيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "إيران أطلقت للتو تحذيرا جديدا. ويقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي كمية يريدونها في حال لم تكن هناك صفقة نووية جديدة".حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق تهديدات، وذلك بعد إعلان طهران عن زيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "إيران أطلقت للتو تحذيرا جديدا. ويقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي كمية يريدونها في حال لم تكن هناك صفقة نووية جديدة".