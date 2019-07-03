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البيت الأبيض يعلن عن الخطوات التالية لـ"صفقة القرن" قريبا

3
JULY
2019
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ستصدر الولايات المتحدة قريباً الخطوات التالية من خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، إن إدارة ترامب ستصدر قريباً المزيد من المعلومات فيما يتعلق بخطتها لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حسبما ذكرت i24News.

وفي 25 حزيران الماضي، كشف كوشنر عن الجوانب الاقتصادية لخطة السلام في مؤتمر في البحرين.

وحسب "رويترز"، قال جاريد كوشنر، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "معجب جدا" بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أمريكي للسلام.

وفي تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف ألمح كوشنر أيضا إلى أن خطة السلام الأمريكية قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلا من عودتهم إلى أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل.

من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء أن العناصر الأولية لـ "صفقة القرن" الأمريكية بشأن تسوية الشرق الأوسط تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

سبوتنيك.

 
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