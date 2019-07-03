بعد انقاذها 40 شخصاً من الغرق.. قبطانة سفينة سي ووتش مختبئة.. والسبب!؟

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أكدت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية الأربعاء أن القبطانة الألمانية التي أوقفت لفترة وجيزة في ايطاليا بعد إنزالها 40 مهاجرا أنقذتهم من الغرق في ميناء لامبيدوسا، مختبئة منذ إطلاقها بسبب تعرضها لتهديدات.

وأكد المتحدث باسم منظمة "سي ووتش" الألمانية روبن نوغباور لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" أن كارولا ريكيت "حاليا في مكان سري بسبب التهديدات الكثيرة التي تلقتها".

ولأسباب أمنية، لم يرغب في التأكيد ما إذا كانت غادرت إيطاليا إلى بلدها ألمانيا الذي يريد وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني طردها إليه.

وأوقف ريكيت ليل الجمعة، واتهمت بالرسو عنوة في ميناء لامبيدوسا الايطالي في صقلية لإنزال مهاجرين أنقذتهم من البحر.

وأطلقها القضاء أمس، معتبرا أن "ما قامت به هو عملية إنقاذ بحرية لا ينطبق عليها القانون الذي يمنع الدخول إلى المياه الإقليمية الايطالية".

وتخضع ريكيت للتحقيق في تهمة أخرى حول تقديمها مساعدة في الهجرة السرية.

وسيوزع المهاجرون الذين أنزلوا في لامبيدوسا على ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي. أما سفينة "سي ووتش 3" فتم تجميد عملها على الفور.