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الكشف عن تحضيرات خاصة لفيلم تركي عن خاشقجي

3
JULY
2019
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عربي 21 - كشف موقع تركي، الأربعاء، أنه يجري التحضير لفيلم تركي عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
 
وأشار موقع "ميديا رادار"، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، أن الفيلم سيتولى إدارة السيناريو فيه الصحفي في صحيفة "صباح" فرحات أونلو.
 
ولفت إلى أن فكرة السيناريو ستكون مستوحاة من الكتاب الذي أعده فريق التحقيقات في صحيفة "صباح"، التي كان لها دور كبير في الكشف عن المعلومات حول مقتل خاشقجي.
 
وأضاف أن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعد أحد أصدقاء خاشقجي المقربين ولعب دورا مهما في الإعلان عن الجريمة في تركيا والعالم، سيكون أحد المشاركين في الفيلم الذي لم يعلن بعد عن منتجه ومخرجه.
 
وأضاف الموقع بأن المنتج التركي باران مايدا يشارك حاليا في إعداد السيناريو الذي يتم تحضيره الآن، لافتا إلى أنه سيشارك في التمثيل ممثل أو اثنين من أشهر الممثلين في العالم.
 
وكان فريق التحقيقات في صحيفة "صباح" ناظيف كرمان، وعبد الرحمن شمشك وفرحات أونلو، قد أعدوا كتابا عن خاشقجي، بعنوان : الوحشية الدبلوماسية" يشمل التسجيلات السرية لأحداث مقتله.
 
ولفت الموقع إلى أن الكتاب تم ترجمته للغتين العربية والإنجليزية، وسينشر قريبا في الولايات المتحدة ودول أوروبية، إلى جانب بعض الدول العربية? كاشفا أنه تجري مباحثات لترجمته للغة الفرنسية.
 
ونوه الموقع إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطرق لقضية خاشقجي مؤخرا في قمة العشرين، مشيرا إلى أن أنقرة أعطت درسا دبلوماسيا واستخباراتيا للعالم من خلال الدبلوماسية التي مارستها حول الجريمة التي تعد من أغرب الجرائم في تاريخ الدبلوماسية والاستخباراتية في العالم.
 
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في أوساكا، إن أنقرة لن تسمح بالتستر على الجريمة، مستشهدا بتقرير المقررة الأممية للأمم المتحدة حول جريمة قتل خاشقجي.
 
يشار إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر على يد فريق إعدامات سعودي حكومي بأوامر عليا، وفق ما أكدته التحقيقات التركية.
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