الرئيس البوليفي: روسيا هي ضمان عدم تدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الداخلية

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سبوتنيك- أكد الرئيس البوليفي إيفو موراليس، اليوم الأربعاء، أن وجود روسيا في المجال السياسي يخلق توازناً بين الدول، وأن روسيا تعتبر ضمانا لعدم تدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الداخلية.

قال موراليس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": روسيا دولة تسعى إلى تحقيق توازن بين القوى الدولية. روسيا تتجنب التدخلات العسكرية. إن روسيا كدولة وكشعب تلتزم دائما بالقانون الدولي، وبالتالي فإن العلاقات مع روسيا مهمة جدا ليس فقط لبوليفيا، بل لجميع سكان هذا الكوكب أيضا.

وأضاف الرئيس البوليفي، "روسيا هي شكل يضمن عدم تدخل الولايات المتحدة في أي بلد في العالم. نحن مقتنعون بأن النظام ونموذج الولايات المتحدة ليسا ضمانة للحياة أو للإنسانية. إنها لا تريد أية منافسة من دول أخرى في العالم".

وأشار موراليس، إلى أن روسيا تشارك قدراتها مع الدول الأخرى، مما يميزها بشكل كبير عن الولايات المتحدة. هذا فرق كبير. ولهذا السبب فإن روسيا مهمة جدا للعالم".

يذكر أن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، يخطط لزيارة موسكو، يوم 11 تموز/ يوليو الجاري، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي التجاري.