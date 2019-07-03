كندا تعتزم منع سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الذين يحملون جوازات سفر روسية من دخول بلادها

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تورنتو — سبوتنيك - أعلنت وزيرة خارجية كندا، كريستيا فريلاند، أن كندا ستحظر على سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان المعلنتان من طرف واحد الذين يحملون جوازات سفر روسية من دخول بلادها.

وقالت فريلاند في مؤتمر صحفي، للصحفيين، إن "كندا ستتخذ كافة الإجراءات حتى لا تستخدم هذه الجوازات للسفر إلى كندا".

وأضافت: "نحث شركاؤنا على اتباع هذا المثال".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم الأربعاء 24 أبريل مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لا تسعى لخلق أي مشاكل لأوكرانيا.