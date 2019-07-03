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حظر التدخين في مطاعم وحانات النمسا

3
JULY
2019
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حظر برلمان النمسا اليوم الثلاثاء التدخين في الحانات والمطاعم منهيا سياسة رئيسية للحكومة اليمينية التي انهارت في الآونة الأخيرة والتي ألغت منع التدخين الذي كان معمولا به.
 
وكان قرار الحكومة السابقة قد أثار غضب دعاة الحفاظ على الصحة كما أثار ذهول كثير من السائحين الذين يريدون قضاء أمسيات خالية غالبا من التدخين في النمسا.
 
وحسب "رويترز" قالت باميلا رندي-فاجنر زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه أمكن أخيرا تمرير قانون سيحسن حياة النمساويين.
 
وأشاد أيضا نشطاء في مجال الصحة بإجازة البرلمان لحظر التدخين الذي من المقرر أن يبدأ سريانه في نوفمبر تشرين الثاني.
 
ويتولى الأمور في النمسا حاليا حكومة تسيير أعمال من الموظفين المدنيين لحين إجراء انتخابات برلمانية يتوقع على نطاق واسع أن تكون في سبتمبر/ أيلول.
 
وأقال رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين الحكومة، بقيادة سيباستيان كورتس، وذلك بعد تصويت البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، نهاية مايو/ أيار الماضي.
 
وبحسب نقل مباشر على التلفزيون النمساوي: "أقال الرئيس النمساوي ألكسندر حكومة البلاد بقيادة المستشارة سيباستيان كورتس بعد تصويت بسحب الثقة عنه من البرلمان".
 
وأضاف: "أصدر الرئيس تعليماته إلى وزير المالية هارتفيج لويغر، الذي أصبح نائباً مؤقتاً للمستشار قبل أسبوع، بالقيام بأعمال الحكومة حتى تعيين رئيس مؤقت للحكومة، والذي سيبقى في منصبه حتى الانتخابات البرلمانية المبكرة في أيلول/سبتمبر".
 
ويعتبر سيباستيان كورتز البالغ من العمر 32 عاما أصغر رئيس وزراء في العالم هو مستشار النمسا منذ كانون الأول / ديسمبر 2017 ورئيس حزب الشعب النمساوي منذ أيار / مايو 2017.
Reuters
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